Після травневих "сюрпризів": синоптик розкрив, чого чекати від погоди у червні

Яким стане червень після капризного травня

Погода на початку червня кардинально відрізнятиметься від травневих холодів. Літо нарешті прийде в Україну з комфортними температурами.

Метеорологи обіцяють стабільне потепління у всіх областях. Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі "Спека чи заморозки, як у травні? Стало відомо, яким буде червень в Україні".

Червень в Україні буде теплим, а в східних та південних регіонах навіть жарким, повідомляє Кібальчич. Середні температури складуть від +19 до +24 градусів, що на 1,3-2,5 градуса вище звичайних показників для цього місяця. У деяких областях денні температури можуть сягати +30-35 градусів, проте рекордної спеки не очікується.

Довгих періодів аномальних холодів, подібних до травневих, не передбачається, зазначає синоптик. Повітряні маси надходитимуть в Україну переважно з центральних районів Азії та Середземномор'я, іноді з країн Балтії. Це забезпечить стабільно теплу погоду протягом усього місяця.

За словами Кібальчича, червень традиційно є одним з найвологіших літніх місяців в Україні. Дощі часто супроводжуватимуться грозами, деякі з них можуть бути сильними. Метеорологи попереджають про можливі шквали, град та навіть смерчі у деяких регіонах.

Температурні показники червня повністю відповідатимуть літнім нормам, каже експерт. Хоча в минулі роки на початку місяця траплялися короткочасні заморозки у північних, західних та східних областях.

Погода в Україні 1 червня, Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким регіонам не пощастить з погодою найближчими днями. Цією інформацією поділився синоптик Ігор Кібадьчич.