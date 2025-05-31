Сильні грози на початку червня: коли й де в Україні очікувати пік (карта)

5 червня стане піком грозової активності

Початок червня (до 7 червня) в Україні обіцяє бути грозовим і погодна картина змінюватиметься щодня. Грозові фронти мігруватимуть із заходу на схід, охоплюючи центр і північ, а найінтенсивніші грози прогнозуються на Вінниччині, Черкащині, Чернігівщині та в західних областях.

"Телеграф" проаналізував дані з сайту "Ventusky" та склав детальний прогноз для України.

1 червня грози охоплять незначну територію — з півдня країни, через центр, і до північного сходу. Найпотужніші осередки очікуються в Чернівецькій області, де рівень нестабільності в атмосфері сягатиме 800 кг/Дж. На півдні Луганщини цей показник становитиме близько 700 кг/Дж.

Грози 1 червня

2 червня ситуація зміниться — грози концентруватимуться винятково на заході України. Найбільша грозова активність очікується у Львівській області (до 1000 кг/Дж), у Тернопільській (800-900), а також частково на південному кордоні Закарпатської області (600-700).

Грози 2 червня

3 червня грозовий фронт знову зміститься — цього разу з південного заходу через центр до північних регіонів. Найпотужніші грози пройдуть на Вінниччині (до 1700 кг/Дж) і в Чернівецькій області (1500). Також у південній частині Київщини можливі значні показники — до 1100-1200 кг/Дж.

Грози 3 червня

4 червня грози знову накриють захід України. Чернівецька область отримає найвищі показники (2400 кг/Дж), також інтенсивна активність буде у Львівській (2100), Тернопільській (1500) та Закарпатській (1800). Менш інтенсивні грози зачеплять Рівненську (1100) та Волинську (1400) області.

Грози 4 червня

5 червня стане піком грозової активності: потужний фронт пройде з південного сходу до центру та далі на північ. Найвищі показники — до 2600 кг/Дж — прогнозуються на межі Вінницької та Одеської областей, а також у Черкаській. У Чернігівській області очікується 2400 кг/Дж. Інші значення: Закарпатська область — 1800, Житомирська — 1600, Одеська — 1700, Кіровоградська — 1200. У решті регіонів показники будуть помірними — в межах 800–900 кг/Дж.

Грози 5 червня

6 червня ситуація трохи заспокоїться. Грози залишаться лише на Сумщині, Полтавщині й Харківщині (максимум до 1400 кг/Дж), а також частково охоплять Вінниччину, Чернівеччину та Київщину, де рівень становитиме 700-900 кг/Дж.

Грози 6 червня

7 червня грози майже відступлять. Невелика активність збережеться лише на Харківщині (1000), Дніпропетровщині (900), півночі Луганщини (1000) та півдні Одещини, де очікується максимум 1100 кг/Дж.

Грози 7 червня

Отже, початок червня в Україні обіцяє бути грозовим, із найпотужнішими спалахами 4-5 червня на заході та в центрі України. Слід пам’ятати, що атмосферні процеси динамічні, тож грозова активність може відрізнятися від попередніх прогнозів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві сильні добові дощі незабаром відступлять, хоча місцями ще можливі короткочасні опади. При цьому протягом 31 травня-1 червня в місті пануватимуть прохолодні вітри, однак денна температура поступово зростатиме.