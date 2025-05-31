Могли купити понад 150 дронів на фронт. В Запоріжжі оголосили космічний тендер на благоустрій

Місто знаходиться за понад 32 км від ліні зіткнення

У Запоріжжі на четвертий рік повномасштабного вторгнення оголосили чималий тендер. На благоустрій території хочуть витратити понад 21 млн.

Про це свідчать дані порталу Prozorro. Зазначається, що замовник Департамент культури і туризму Запорізької міської ради.

В документі вказано, що дата оприлюднення тендера 27 травня 2025, оскаржити його можна до 8 червня 2025 року, а крайній день подання заявок — 11 червня 2025. За 21 573 860,40 грн планується капітальний ремонт, а саме благоустрій території філії Центру культурних послуг (ЦКП).

Водночас можливе зниження ціни тендера на 107 869,30 грн. Роботи з благоустрою території будуть проводитись до 31 грудня 2026 року. Однак доцільність таких витрат у Запоріжжі, яке фактично вважається прифронтовою зоною і майже щодня потерпає від чисельних обстрілів, ставиться під сумнів. Відстань від фронту до міста складає понад 23 км.

Додамо, що на 21 млн грн можна було б придбати для військових на фронт аж 161 дрон DJI Mavic 3. Один такий БПЛА коштує приблизно 130 тисяч грн.

Нагадаємо, на Харківщині виділили десятки мільйонів на ремонт доріг, попри те, що область за кілька кілометрів від фронту і активно обстрілюється Росією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у містечку на Прикарпатті під час війни реконструюють площу за 34 млн грн.