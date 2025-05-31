"Київстар" розізлив та розсмішив українців грою в "ностальгію". Йому показали, за чим насправді сумують

Креатив приніс оператору неочікувані результати

"Київстар" його абоненти нерідко критикують за неналежну якість послуг. Мобільний оператор запропонував своїм клієнтам зануритися у ностальгію, але отримав жорстку відповідь.

У соцмережі Х (колишній Twitter) "Київстар" запропонував підписникам показати свої чохли для телефонів, які вони використовували на початку появи "мобільників". Багато хто відгукнувся на пропозицію, українці опублікували чимало фото "олдскульних" чохлів для мобільних телефонів.

"Час ностальгії. Показуйте свої олдскульні чохли для телефонів. Ми перші", — йдеться у публікації "Київстар".

Проте дехто заявив, що справжня ностальгія — це "олдскульні ціни за тарифи Київстар". Показали навіть картку поповнення номіналом 25 гривень, підписавши фото "ось де ностальгія".

"Може ви перші припините гроші просто так списувати з рахунків", — написав замість фото чохла ще один абонент.

Раніше "Телеграф" розповідав, як "Київстар" попросив українців вигадати слоган та пошкодував про це. Оператора завалили варіантами, проте вони були не такими, як він сподівався.