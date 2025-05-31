"Будьласка", "будь-ласка" або "будь ласка"? Ставимо крапку в питанні, як правильно писати українською

Аби уникати помилок, уявляйте паузу між цими словами

Багато хто припускається помилки в написанні звичної ввічливої фрази "будь ласка", особливо під час онлайн-спілкування. Через фонетичну єдність виникає спокуса писати це словосполучення разом або через дефіс.

"IZ.com.ua" пояснив, чому це неправильно, як правильно вживати фразу, та як запам'ятати її написання.

Звичні мовні конструкції іноді сприймаються як окремі слова. В усному мовленні "будь ласка" звучить злитно, що й спонукає до помилкового написання.

Чи правильно писати "будьласка" або "будь-ласка"? Ні. Обидва варіанти — помилкові. Фраза складається з двох слів: "будь" (форма дієслова "бути") та "ласка" (іменник), і вони завжди пишуться окремо. Ані разом, ані через дефіс писати не можна.

Як правильно вживати

Правильно:

– Будь ласка, зачиніть двері.

– Чашку кави, будь ласка.

– Дякую. – Будь ласка!

Неправильно:

– Будьласка, зачини двері.

– Чашку кави, будь-ласка.

Як уникнути помилок

Завжди уявляйте паузу між словами. Замість "будь" подумки кажіть "прошу" — це допомагає розділити слова. Не використовуйте дефіс, а також не зливайте фразу в одне слово.

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