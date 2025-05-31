Мільйонна зарплата, рушниця, квартири: чим може похвалитися суддя Каракашьян, що вів справи Супрун та Насірова

Відомо, що суддя фігурує в низці фактів, які ставлять під сумнів його доброчесність та професійну етику

Сергій Каракашьян, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва, задекларував кілька об'єктів нерухомості, серед яких — квартира, земельні ділянки та будинок. Чоловік також має у власності мисливську рушницю і, ймовірно, є поціновувачем антикваріату.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі декларацій. Посадовець проживає з родиною, яка включає його дружину Олександру Сербіну, матір Людмилу Леонтьєву та доньку Ксенію Каракашьян.

Нерухомість

Суддя задекларував такі об'єкти нерухомого майна:

квартира площею 45,1 м², придбана у 2000 році (належить йому та його матері);

земельна ділянка площею 15 000 м², що є його власністю;

житловий будинок площею 285,6 м², придбаний у 2022 році, що також належить йому.

Дружина Олександра володіє земельною ділянкою площею 10 000 м², а мати – ще однією ділянкою площею 20 000 м². Окрім того, Сергій спільно з матір’ю та Ольгою Карачун має квартиру площею 43 м².

Рухоме майно

Сергій Каракашьян задекларував також мисливську рушницю марки gebruder Merkel, а також колекції антикварних марок і монет ХІХ-ХХ століть, що є його власністю.

За інформацією з сайтів продажу, рушниця коштує близько 570 000 грн.

Рушниця gebruder Merkel

Транспортні засоби

У переліку машин родини є такі:

автомобіль Volkswagen Golf 1999 року випуску, придбаний у 2006 році;

Вартість легковика становить приблизно 3 700 доларів або 152 000 грн.

автомобіль Mitsubishi Pajero Sport 2014 року випуску, придбаний у 2019 році за 394 372 грн;

автомобіль Hyundai Creta 2018 року випуску, придбаний у 2020 році за 697 676 грн (власниця — дружина Олександра Сербіна).

Гроші та папери

У 2023 році Сергій Каракашьян отримав 1 717 809 грн заробітної плати в ОАСК. Його дружина задекларувала 799 440 грн доходу від підприємницької діяльності, 50 000 грн — від відчуження нерухомого майна.

Мати посадовця, Людмила Леонтьєва, отримала 133 281 грн пенсії. Крім того, вона володіє акціями публічного акціонерного товариства "Укртелеком", набутими у 2001 році. У власності жінки перебуває 765 акцій номінальною вартістю 1 грн кожна.

Сергій Каракашьян задекларував наступні грошові активи:

готівкові кошти в розмірі 3 000 доларів США;

кошти, розміщені на банківському рахунку в АТ "Райффайзен Банк", у сумі 99 674 гривні.

Що відомо про декларанта

Сергій Каракашьян

За даними "DEJURE", суддя Сергій Каракашьян фігурує у низці фактів, які ставлять під сумнів його доброчесність та професійну етику.

Факти недоброчесності

Каракашьян розглядав справу, яку НАБУ вважає частиною плану Павла Вовка із захоплення контролю над ВККС. Крім того, у 2019 році він не з’явився на кваліфікаційний іспит, імовірно, щоб зірвати оцінювання суддів. Також був випадок, коли посадовець не дистанціювався від заяви суду на підтримку колег, підозрюваних у злочинах, яка містила антизахідну риторику.

Резонансні рішення

Суддя Каракашьян ухвалював або був причетний до низки резонансних рішень, які згодом були скасовані:

на користь бізнесмена Бахматюка, що гальмувало кримінальне провадження;

про відсторонення Уляни Супрун від обов'язків міністерки;

про поновлення на посаді Романа Насірова попри наявність у нього другого громадянства;

про розголошення конфіденційного меморандуму між НАБУ та ФБР;

а також про дії, які могли поставити під сумнів легітимність конкурсу на посаду директора НАБУ.

Сумнівне майно

Декларант вніс до реєтру будинок в Обухівському районі Києва як недобудову, хоча він виглядає завершеним і заселеним. Окрім цього, він отримав у спадок 250 тисяч доларів від батька-пенсіонера без доходів, що викликає сумніви. Також суддя, його дружина та теща безкоштовно отримали земельні ділянки біля столиці, попри відсутність першочергового права, що може свідчити про використання службового статусу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим володіє суддя Києва Віктор Данилишин. Відомо, що він користується сімейними автомобілями та має значні задекларовані грошові активи. Основу матеріального забезпечення його родини складають його зарплата та спільні доходи.