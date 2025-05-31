Неймовірна спека з самого початку літа? Які дні на початку червня будуть нестерпними

Навіть дощі не покращать ситуацію

Майже з перших днів червня українців очікує літня спека, адже місцями стовпчик термометра сягатиме позначки до +34 градусів. Навіть опади не зможуть покращити ситуацію.

Про це свідчать дані Ventusky. Зазначається, що з 3 червня і до кінця тижня в Україні очікується значне тепло. Проте зазначимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Найспекотніші дні на початку червня

У вівторок, 3 червня, синоптики прогнозують до +32 градусів на сході, півдні та в центрі країни, а от в інших регіонах стовпчик термометра покаже до +24 градусів. Протягом дня небо періодично затягуватимуть хмари, однак північні та західні області може накрити сильна злива з грозою.

Погода 3 червня

Погода 3 червня

У четвер, 5 червня, температура повітря сягне позначки до +30 градусів майже на всій території України. Так, на заході і півночі буде до +30 градусів, на сході і в центрі — до +26 градусів, а на півдні — до +29 градусів. Однак синоптики не прогнозують на цей день значних опадів, тому спека відчуватиметься сильно.

Погода 5 червня

У п'ятницю, 6 червня, повітря продовжить в Україні прогріватись до високих показників. На заході та півночі країни очікується до +29 градусів, на сході і в центрі — до +31 градуса. Найбільш спекотно буде на півдні, де термометр місцями сягне позначки до +32 градусів. Однак ближче до вечора деякі центральні області може освіжити невеликий дощ.

Погода 6 червня

Погода 6 червня

У суботу, 7 червня, спека продовжить триматися, адже на заході вдень термометр покаже до +29 градусів, а на півночі — до +28 градусів. На сході, в центр та півдні повітря прогріється до +34 градусів. Вже ввечері деякі західні області очікує значна злива з грозою.

Погода 7 червня

Погода 7 червня

Раніше "Телеграф" розповідав, які регіони на початку червня накриє сильна спека і посуха.