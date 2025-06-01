Спека не затримається надовго: синоптик розкрив, якою буде погода в Україні в червні

Погодні гойдалки будуть і надалі робити сюрпризи українцям

Перший місяць літа розпочнеться з відчутного потепління по всій території України. Денна температура підніметься до +29…+34°С у центральних та східних регіонах. Станеться це після 5 червня.

Як писав "Телеграф" з посиланням на відомого синоптика Ігоря Кібальчича, найближчим часом прогнозують літні показники температури в усіх областях країни. За даними метеорологів, температурний фон місцями перевищить кліматичну норму на 2-5 градусів.

Кардинальні зміни погодних умов чекають українців наприкінці першої декади червня. З боку Скандинавського півострова поширюватиметься холодне повітря. Це призведе до зниження температури на 5-7 градусів у період з 7 по 10 червня в більшості регіонів.

Температурний режим по регіонах

Нічні показники термометрів протягом 1-5 червня коливатимуться від +11 до +18°С. На крайньому півдні температура вночі сягатиме +19…+21°С. Починаючи з 6 числа, нічна температура підвищиться до +13…+20°С у середньому по країні.

Денні температури формуватимуться в діапазоні +22…+28°С на півдні та Закарпатті. Після 5 червня центральні та східні області також відчують підвищення до +29…+34°С. Найнижчі температури будуть в Карпатському регіоні, вздовж морських узбереж та північно-західних областях.

Карта температур до 6 червня

Опади та погодні явища

Без дощів уже традиційно не обійдеться. Атмосферні фронти частіше торкатимуться західних, північних та центральних областей. Тут періодично будуть локальні зливи з грозами, градом та шквалистим вітром. На сході та півдні кількість дощів буде істотно меншою за норму до кінця першої декади.

Також раніше "Телеграф" писав, що погода у Києві розчарує найближчими днями. До дощів додадуться грози і вітри.