Цей цуцик дорожчий за iPhone: в Україні продають песиків, які коштують шалені гроші – в чому їхня особливість

Чому Бішон фрізе коштує як новий айфон

Ціни на породистих собак в Україні можуть здивувати багатьох. Деякі цуценята коштують як новий айфон чи навіть більше. Особливо дорого продають собак із чемпіонськими батьками та бездоганним родоводом.

Зокрема, за цуценят породи Бішон фрізе просять 1200 доларів. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних майданчиків купівлі-продажу.

Продавець пропонує цуценят Бішон фрізе, які народились 5 травня 2025 року. Батько малюків має п'ять титулів чемпіона України, титул юного чемпіона України та кілька перемог у номінації "Найкращий представник породи".

Мама щенят теж має чемпіонські титули – вона юний чемпіон України та Румунії. За словами продавця, обидва батьки мають ідеально здорові очі без патологій, що важливо для цієї породи.

Усі цуценята отримають повний комплект документів та необхідні щеплення перед переїздом до нових власників.

Найбільшою цінністю цих малюків є їхнє походження – усі 14 предків у родоводі мають титули міжнародних чемпіонів. Кожен з них перемагав на виставках у 8-10 різних країнах, а багато хто має титули чемпіонів КСУ.

У посліді є і хлопчики, і дівчатка. Для зручності покупців власник розплідника організовує доставку цуценят у будь-яке місто України або навіть за кордон.

Про породу Бішон фрізе

Бішон фрізе – маленькі білі собаки вагою 3-6 кг з кучерявою шерстю. Вони не линяють і вважаються гіпоалергенними, що робить їх хорошим вибором для алергіків.

Ці собаки відрізняються веселим і приязним характером. Вони легко знаходять спільну мову з дітьми та іншими домашніми тваринами. Порода відома своїм довголіттям – при правильному догляді "бішони" живуть 14-16 років.

Доглядати за шерстю "бішона" потрібно регулярно – їх треба розчісувати кілька разів на тиждень і стригти кожні 1-2 місяці. Попри невеликий розмір, ці собаки енергійні та потребують щоденних прогулянок.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають мікрособаку за чималі гроші. Максимальна вага дорослої особини 2 кг.