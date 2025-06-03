Вжарить до +35. На початку червня Україну накриє "пекельна" спека

Навіть дощі не покращать ситуацію

З початком літа в Україну прийшло значне тепло, однак вже найближчими днями українців очікує значна спека. Повітря вдень прогріється аж до +35 градусів.

Про це свідчать дані Ventusky. Зазначається, що у суботу, 7 червня, в більшості регіонів стовпчик термометра перетне позначку в +30 градусів. Проте зазначимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Коли в Україні буде спека

У суботу, 7 червня, вдень на заході та півдні стовпчик термометра покаже до +28 градусів, на сході і в центральних областях — до +32 градусів. Найспекотнішу погоду прогнозують на півдні України, де після обіду повітря прогріється аж до +35 градусів.

Погода в Україні 7 червня

Водночас на півночі, заході і частково сході країни прогнозується невеликий дощ з грозою, однак він врятує від сильної спеки не всі регіони. Ввечері стовпчик термометра покаже від +20 до +27 градусів, найтепліше буде на півдні країни.

Погода в Україні 7 червня

Про спеку на 7 червня також попереджає і Укргідрометцентр, щоправда, його дані трошки інші. Так, в західних та північних областях вдень температура сягне позначки до +30 градусів, а на сході, півдні та в центрі до +33 градусів. Опади очікуються в усіх регіонах, окрім сходу та півдня України.

Погода в Україні 7 червня

Нагадаємо, що синоптики вже розповіли, якої погоди українцям чекати у першій декаді червня.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в червні закінчиться спека і чи довго триматиметься помірна температура.