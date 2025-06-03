З козацьким видом із вікна: у Запоріжжі недорого здають трикімнатну квартиру, але є нюанс

Власник не проти домашніх тварин

У Запоріжжі з'явилося незвичайне оголошення про оренду квартири. Власник здає трикімнатне житло за 4 500 гривень, але воно в аварійному стані.

Квартира площею 50 метрів розташована біля зупинки "Пошта" в Хортицькому районі. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних майданчиків оренди нерухомості.

Головна особливість цього житла — воно потребує капітального ремонту. Власник прямо пише в оголошенні, що квартира в аварійному стані. Він пропонує домовитися з орендарем про ремонт в рахунок орендної плати.

Квартира знаходиться на останньому п'ятому поверсі панельної хрущовки. За словами власника, житло повністю порожнє — без жодних меблів і техніки (проте на фото є речі). Кухня невелика — всього 8 квадратних метрів. Санвузол роздільний, є газ, світло та центральний водопровід.

У квартирі працює централізоване опалення. Навіть під час блекауту тут буде тепло та вода. Планування вільне, тому новий мешканець зможе облаштувати простір на свій смак. Власник не проти домашніх тварин.

Район має всю необхідну інфраструктуру. В радіусі 500 метрів є аптека, дитячий садок, школа та магазини. Поруч також знаходиться парк. До зупинки громадського транспорту "Пошта" кілька хвилин пішки. Головна перевага місця розташування — близькість до острова Хортиця, одного з найкрасивіших місць Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про квартиру без меблів, зі старою підлогою та обдертими стінами — скільки просять за таку однушку в Харкові.