Буде майже +40 і сильна гроза. Яким регіонам не пощастить з погодою найближчими днями

Навіть вночі прохолода торкнеться не усіх областей

Уже з першої декади червня українців очікує спека майже до +40 градусів. Навіть прогнозовані синоптиками дощі не покращать ситуацію.

Про це свідчать дані Ventusky. Зазначається, що 8-9 червня в більшості регіонів стовпчик термометра перетне позначку в +35 градусів. Проте зауважимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Погода в Україні 8 червня

У неділю, 8 червня, на заході та півночі України вдень стовпчик термометра сягне позначки в +32 градуси, на сході та в центрі буде до +33 градусів. Справжня спека прогнозується на півдні країни, де після обіду повітря прогріється до +38 градусів. Вночі стовпчик термометра по всій території країни опуститься до +25 градусів, а от на півдні триматиметься +28 градусів.

Погода в Україні 8 червня

За прогнозами синоптиків, опадів 8 червня в Україні не буде, а сила вітру може сягати до 12 м/с.

Погода в Україні 9 червня

У понеділок, 9 червня, сильна спека спаде в більшості областей, однак кільком регіонам так не пощастить. Вдень на заході та півночі буде до +20 градусів, у гірських регіонах — до +17 градусів. А от східним, центральним та південним областям синоптики прогнозують спеку до +38 градусів. Похолодання у вищеперерахованих регіонах буде обумовлене дощами та сильною грозою.

Погода в Україні 9 червня

Погода в Україні 9 червня

Нагадаємо, найближчими днями Київ очікує майже тропічна погода з сильним дощем та спекою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що синоптик розкрив, коли в Україні в червні закінчиться спека.