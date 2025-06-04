Напруга в розетках підніметься вже за місяць: чи зростуть від цього тарифи

Для споживачів буде більше позитивних змін

У роботі електромереж будуть зміни з 1 липня 2025 року. Напруга в розетках зросте з 220 до 230 вольтів, цей крок спрямований на приведення нашої енергосистеми у відповідність до європейських стандартів. Чи означає це підвищення тарифів?

Про це розповість "Телеграф", посилаючись на видання Час дій. У матеріалі йдеться, що постанова Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №550 від 15 квітня 2025 року вводить новий стандарт напруги.

Він узгоджує українську електромережу з європейською системою, де напруга вже давно становить 230 вольтів. Така синхронізація — один із важливих кроків для гармонізації енергетичних норм і підвищення якості послуг.

Як зміни вплинуть на ваші рахунки за електроенергію

Попри збільшення напруги, тариф на електроенергію залишиться незмінним. Народний депутат Сергій Нагорняк запевняє, що споживачі та надалі платитимуть за фактично спожиті кіловат-години за чинними тарифами. Тобто підвищення напруги не означає автоматичного збільшення рахунків.

Раніше "Телеграф" писав, що жителям однієї із областей вдруге за пів року підняли тариф на вивіз сміття