Lifecell підвищує ціни на один із видів SMS і не тільки: що зміниться у червні

Зміни торкнуться дзвінків лише до деяких країн

Оператор мобільного зв’язку Lifecell підвищує тариф на здійснення міжнародних дзвінків та SMS. При цьому вартість відправлення повідомленнь злетить одразу вдвічі.

Інформація про це розміщена на офіційному сайті компанії. Зазначається, що зміни набудуть чинності з 11 червня 2025 року.

Оновлення вартості торкнеться міжнародних дзвінків у такі країни:

Болгарія;

Естонія;

Латвія;

Литва;

Словенія.

Після оновлення тарифу вартість міжнародних дзвінків до цих країн складатиме: 30грн/хв. Крім того, наразі термін дії нарахованого пакету хвилин становить 2 дні.

Водночас вартість одного міжнародного SMS буде змінена з 5 грн на 10 грн.

Якщо пакет хвилин вичерпано раніше 3-денного періоду дії, при здійсненні наступного міжнародного дзвінка та за наявності на рахунку абонента достатньої кількості коштів, такому абоненту нараховується новий пакет хвилин. Кількість пакетів, що використовуються, не обмежена.

Перевірити залишок хвилин та терміну дії можна за допомогою наступного коду: *242#.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні 2025 року Lifecell запустив нову лінійку тарифів.