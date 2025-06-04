На честь Малюка і не тільки: як можна назвати хлопчика сильним іменем

Вважається, що ім'я із гарним значенням може впливати на долю дитини

Окрім чоловічих імен, які можуть принести дітям багатство, батьки можуть давати дітям імена на честь відомих осіб. Серед наших сучасників чимало українців, які назавжди закарбовані в історії.

"Телеграф" розповість, що значать імена Валерія Залужного, Олександра Сирського, Кирила Буданова та Василя Малюка. Ім’я останнього дуже часто спливає у медіапросторі завдяки двом блискучим операціям СБУ на початку червня.

Що означає ім’я Валерій

Це ім’я має світ початок з латини. Утворилось від слова valeo, що означає бути сильним та здоровим. Valerius було родовим ім’ям, а також вказувало на бога війни Марса.

Іменини Валерії святкують 10 квітня, 22 березня, 6 травня, 7 та 30 листопада.

Що означає ім’я Олександр

Це ім’я прийшло з грецької мови. В Україні традиційно входить до п’ятірки найпопулярніших. З грецької означає "Захисник людей". Олександрів було чимало і в давнину, тож іменинами можуть похизуватися в кожному місяці: 6 та 30 січня, 18 та 26 лютого, 10,27,38 березня, 22 та 24 квітня, 3 травня, 2,4,6 червня, 10 липня, 1,11,26,28 серпня, 21 вересня, 5,11,17,22 жовтня, 9 та 24 листопада, 12 грудня.

Що означає ім’я Кирило

Це ім’я також походить з давньогрецької мови. Переклад — пан чи владика. Іменини святкують 21 січня, 17 лютого, 18 березня, 28 квітня, 11 травня, 27 червня та 20 листопада.

Що означає ім’я Василь

Це ім’я також має давньогрецьке походження. Означає цар чи царський — від слова "базилевс". Так називали давньоперських правителів. І хоча Василів історія знала чимало, найважливішими святами лишаються 1 січня — день Василя Великого та 28 липня, так званий день Василя літнього.

Раніше "Телеграф" розповідав про історію прізвища "Малюк". Перший носій зафіксований у джерелах сотні років тому.