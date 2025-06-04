Легенда з СРСР: у продажу з'явився раритетний годинник у військовому стилі (фото)

Автор в оголошенні зазначає, що пристрій пройшов обслуговування в професійній майстерні

У світі сучасних гаджетів, де розумні годинники міряють пульс і кількість кроків, усе частіше з'являється інтерес до речей із СРСР — тих, що мають історію та характер. Саме такою річчю є легендарний годинник "Командирські" з символікою радянських танкових військ.

Дане оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Цей лот одразу впадає в око завдяки своїм виразним елементам: чорний циферблат прикрашено червоною зіркою та танком, розташованими у верхній частині, — це своєрідна візитна картка серії "Командирських".

Годинник має класичний вигляд: сріблястий безель із червоно-чорною розміткою, рельєфну заводну головку з різьбленням для водозахисту, а також масивний браслет золотистого відтінку, який підійде навіть на широку руку.

Задня кришка годинника виконана з металу, має різьбове кріплення та рельєфний візерунок, який розходиться променями від центру — типовий дизайн для багатьох моделей виробництва "Восток".

Автор в оголошенні зазначає, що пристрій пройшов обслуговування в професійній майстерні, що гарантує точний хід і повну функціональність годинника. За словами продавця, усі функції працюють належним чином, заводна головка — на різьбі, що свідчить про збережений водозахист, характерний для моделі.

Ціна за такий вінтаж — 1 750 грн, хоча продавець вказує, що вона договірна. Угоду можна здійснити через OLX-доставку або з передоплатою послуг "Нової пошти".

Колекціонерам, поціновувачам ретро, а також тим, хто любить речі з минулим — саме час звернути увагу на цю унікальну пропозицію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні виставили на продаж рідкісний чоловічий наручний годинник механічного типу марки "Маяк", виготовлений за часів СРСР.