Грози впереміш зі спекою: синоптики назвали українські області, де на вихідних пануватиме негода (карта)
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Згідно з аналізом, 6 червня на Україну чекає бличкавична та дощова погода
Цього тижня погода в Україні буде мінливою: спека триматиметься майже на всій території країни, а в окремих регіонах очікуються сильні грози. Найбільше опадів припаде на західні та північні області.
За інформацією сервісу Ventusky, негода накриє Україну 6 та 8 червня.
6 червня сильні грози прогнозуються в західних регіонах — Львівська, Тернопільська, Чернівецька, Житомирська, Рівненська області.
Потужність атмосферних явищ подекуди сягатиме 2 500 Дж/кг, що відповідає "червоній зоні" грозової активності. Частково зачепить і північ — зокрема Київську та Чернігівську області (у Києві — менш інтенсивно).
7 червня грози майже відступлять.
Вони можуть ще зберігатися в тих же регіонах, але значно слабші — потужність буде умовно в "жовтому" діапазоні. Чернігівщина все ще під ризиком негоди.
8 червня грозова активність знову посилиться.
Від дощу та блискавок постраждають Львівська, Тернопільська, Волинська, Рівненська, Житомирська та Чернівецька області. Найбільш інтенсивна зона — поблизу Львова та на північ від Житомира.
Водночас в Укргідрометцентрі дещо відрізняється прогноз.
Так, 6 червня грози дійсно очікуються на Заході, Півночі та в Центрі України. На решті території — суха погода.
7 червня гроз не прогнозується, однак у західних та північних регіонах можливі дощі.
8 червня ситуація аналогічна: без гроз, але з опадами в західних областях.
Зазначимо, що цей період, із 6 по 8 червня, супроводжуватиметься спекотною погодою: температура повітря триматиметься на рівні +29…+32°C по всій Україні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві зберігається нестійка погода: тепла літня температура супроводжується мінливою хмарністю, місцями — дощами та поривчастим вітром. У найближчі дні суттєвих змін у синоптичній картині не очікується.