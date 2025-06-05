Грози впереміш зі спекою: синоптики назвали українські області, де на вихідних пануватиме негода (карта)

Згідно з аналізом, 6 червня на Україну чекає бличкавична та дощова погода

Цього тижня погода в Україні буде мінливою: спека триматиметься майже на всій території країни, а в окремих регіонах очікуються сильні грози. Найбільше опадів припаде на західні та північні області.

За інформацією сервісу Ventusky, негода накриє Україну 6 та 8 червня.

6 червня сильні грози прогнозуються в західних регіонах — Львівська, Тернопільська, Чернівецька, Житомирська, Рівненська області.

Грози 6 червня

Потужність атмосферних явищ подекуди сягатиме 2 500 Дж/кг, що відповідає "червоній зоні" грозової активності. Частково зачепить і північ — зокрема Київську та Чернігівську області (у Києві — менш інтенсивно).

7 червня грози майже відступлять.

Грози 7 червня

Вони можуть ще зберігатися в тих же регіонах, але значно слабші — потужність буде умовно в "жовтому" діапазоні. Чернігівщина все ще під ризиком негоди.

8 червня грозова активність знову посилиться.

Грози 8 червня

Від дощу та блискавок постраждають Львівська, Тернопільська, Волинська, Рівненська, Житомирська та Чернівецька області. Найбільш інтенсивна зона — поблизу Львова та на північ від Житомира.

Водночас в Укргідрометцентрі дещо відрізняється прогноз.

Так, 6 червня грози дійсно очікуються на Заході, Півночі та в Центрі України. На решті території — суха погода.

Погода 6 червня

7 червня гроз не прогнозується, однак у західних та північних регіонах можливі дощі.

Погода 7 червня

8 червня ситуація аналогічна: без гроз, але з опадами в західних областях.

Погода 8 червня

Зазначимо, що цей період, із 6 по 8 червня, супроводжуватиметься спекотною погодою: температура повітря триматиметься на рівні +29…+32°C по всій Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві зберігається нестійка погода: тепла літня температура супроводжується мінливою хмарністю, місцями — дощами та поривчастим вітром. У найближчі дні суттєвих змін у синоптичній картині не очікується.