Можна вибирати власний графік: в Україні з'явилася цікава робота для активних студентів

Є всі можливості заробляти добре, навіть без досвіду

Літо — це не лише час відпочинку, а й чудова можливість для студентів заробити власні гроші та здобути перший досвід роботи. У Хмельницькому стартував набір на сезонну роботу з гнучким графіком, що ідеально підійде тим, хто хоче поєднувати корисне з приємним.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Роботодавці запрошують молодь долучитися до команди, яка працює просто неба, — у найпопулярніших локаціях міста.

Що треба робити

Основна задача на цій посаді — продавати натуральні фруктові льодяники та десерти в стаканчиках. Продукція не лише смачна, а й корисна, тому користується великим попитом серед дорослих і дітей. Це — робота з людьми, тож вона ідеально підійде для комунікабельних та активних студентів.

Основні локації, де ви зможете працювати:

Парк ім. Чекмана

Парк ім. Шевченка

Набережна та пляж

ТЦ "Проспект"

Озерна (біля озера)

Дендропарк

Парк ім. Франка

Стометрівка

Більшість об'єктів розташовані в самому серці Хмельницького.

Що пропонують роботодавці

Гнучкий графік — студент може сам вибрати зручні дні та години, коли готовий працювати. Це дозволяє легко поєднувати роботу з навчанням, відпочинком чи іншими справами.

Заробітна плата — від 200 до 1000 грн за годину, залежно від активності продавця, локації та продажів. Є всі можливості заробляти добре, навіть без досвіду.

Якщо ви — студент, тоді ця пропозиція саме для вас! Не проґавте шанс провести літо цікаво, активно та з користю для свого гаманця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Вінниці з’явилась вакансія на посаду пакувальника м’яких іграшок у вакуум — робота для студентів із частковою зайнятістю.