Можна вибирати власний графік: в Україні з'явилася цікава робота для активних студентів
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Є всі можливості заробляти добре, навіть без досвіду
Літо — це не лише час відпочинку, а й чудова можливість для студентів заробити власні гроші та здобути перший досвід роботи. У Хмельницькому стартував набір на сезонну роботу з гнучким графіком, що ідеально підійде тим, хто хоче поєднувати корисне з приємним.
Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Роботодавці запрошують молодь долучитися до команди, яка працює просто неба, — у найпопулярніших локаціях міста.
Що треба робити
Основна задача на цій посаді — продавати натуральні фруктові льодяники та десерти в стаканчиках. Продукція не лише смачна, а й корисна, тому користується великим попитом серед дорослих і дітей. Це — робота з людьми, тож вона ідеально підійде для комунікабельних та активних студентів.
Основні локації, де ви зможете працювати:
- Парк ім. Чекмана
- Парк ім. Шевченка
- Набережна та пляж
- ТЦ "Проспект"
- Озерна (біля озера)
- Дендропарк
- Парк ім. Франка
- Стометрівка
Більшість об'єктів розташовані в самому серці Хмельницького.
Що пропонують роботодавці
Гнучкий графік — студент може сам вибрати зручні дні та години, коли готовий працювати. Це дозволяє легко поєднувати роботу з навчанням, відпочинком чи іншими справами.
Заробітна плата — від 200 до 1000 грн за годину, залежно від активності продавця, локації та продажів. Є всі можливості заробляти добре, навіть без досвіду.
Якщо ви — студент, тоді ця пропозиція саме для вас! Не проґавте шанс провести літо цікаво, активно та з користю для свого гаманця.
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