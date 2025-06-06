Буде майже +40. Названо три найспекотніші дні в червні

Навіть дощі не виправлять ситуацію

Україну продовжує накривати спека, яка вже найближчими днями потроху спадатиме. Однак на вихідних позначка термометра сягне позначки майже в +40 градусів.

Про це свідчать дані Ventusky. Зазначається, що 7-9 червня в більшості регіонів стовпчик термометра перетне позначку в +35 градусів. Проте зауважимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Погода в Україні 7 червня

У суботу, 7 червня, українців очікує доволі спекотна погода, яка триматиметься аж до пізнього вечора. Так, на заході та півночі України стовпчик термометра покаже до +32 градусів, навіть прогнозований дощ не полегшить ситуацію. На сході та в центральних областях вдень буде до +34 градусів. А от на півночі вдень стовпчик термометра покаже до +36 градусів.

Погода в Україні 7 червня

Додамо, за прогнозом Укргідрометцентру, Україну також очікує значна спека у суботу, однак середня температура вдень становитиме до +33 градусів. Не великий дощ можливий на заході та півночі країни.

Погода в Україні 7 червня

Погода в Україні 8 червня

У неділю, 8 червня, очікується один з найспекотніших днів місяця. На заході та півночі України синоптики прогнозують до +32 градусів, а на сході та в центральних регіонах — до + 35 градусів. Найбільше значення термометри покажуть на півдні, де буде до +38 градусів.

Погода в Україні 8 червня

Опади на цей день Укргідрометцентр обіцяє лише на заході країни, тому значного полегшення і прохолоди можна не чекати.

Погода в Україні 8 червня

Погода в Україні 9 червня

У понеділок, 9 червня, деякі регіони України очікує прохолодна погода. Так, на заході та півночі стовпчик термометра вдень сягне позначки в +20 градусів. Однак в інших областях спека продовжить триматися і місяцями сягатиме до +38 градусів. Однак, за даними Укргідрометцентру, майже всю територію країни періодично накриватиме дощ.

Погода в Україні 9 червня

Погода в Україні 9 червня

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