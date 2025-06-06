Якщо не зробити цього, вся полуниця згниє. Як захистити кущі та врожай

Сіра гниль може знищити більшу частину ягід

Вирощування полуниці вимагає правильного поливу, проте цього року актуально інше. Через дощову погоду та невисокі температури у травні, кущі полуниці вражає сіра гниль.

Про те, як запобігти її появі та боротися з нею, розповів Telegram-канал "Наша дача". Дієвий агроприйом боротьби з сірою гниллю на полуниці — застилання грядки соломою.

Що таке сіра гниль

Це грибкове захворювання, яке може знищити більшу частину врожаю полуниці. Найчастіше воно вражає кущики під час цвітіння і дозрівання плодів. Розвитку хвороби сприяють підвищена вологість та невисокі температури.

Як проявляється:

Спочатку на ягодах з'являються бурі плями, які швидко розростаються та покриваються сірим нальотом. Бурувато-зелені плями також можуть з'являтися на листі, стеблах та плодоніжках. Вони поступово відмирають.

Як захистити полуницю від сірої гнилі

Досвідчені дачники радять підкласти солому під всі кущики полуниці, щоб вони не торкалися вологої землі. Саме це є одним з головних джерел зараження сірою гниллю. Солома створює суху повітряну подушку між землею та рослиною. Цей спосіб може зменшити ризик поширення сірої гнилі на 40–60%.

Що дає мульчування полуниці соломою:

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знижує вологість біля ягід

покращує циркуляцію повітря

уповільнює розвиток грибка

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Сіра гниль полуниці — профілактика та боротьба

Заражені частини рослини (ягоди, листя, стебла) треба ретельно видаляти, щоб захворювання не поширювалося. Також треба слідкувати, щоб рослини провітрювалися та до них був вільний доступ повітря. Уникати надмірного поливу та використовувати системні фунгіциди для профілактики та лікування хвороби.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підживити полуницю під час цвітіння. Не витратите ані копійки, а ягоди збиратимете відрами.