У кам’яній чаші гірського масиву розкинулося таємниче озеро. Як дістатися куточка недоторканого раю

В ньому не живе риба та мікроорганізми

Україна має чимало мальовничих озер. Маловідоме гірське озеро Росохан на Івано-Франківщині оповите загадками — дехто вважає, що воно утворилося після падіння метеорита.

Про це розповіли на сайті karpatium.com.ua. Друга версія виникнення невеликого, але дуже красивого озера — воно могло утворитися внаслідок зсуву.

Озеро Росохан — гiдрологiчна пам’ятка природи мiсцевого значення. Воно лежить у кам’яній чаші гірського масиву Горгани на висоті 1120 метрів над рівнем моря і живиться водами з гори Верх-Менчелик (1554 м). Його довжина ‒ 60 метрів, а глибина ‒ 4,5 метра.

Кришталева свіжа вода та її "охоронці"

Вода озера ніколи не прогрівається вище 11-15 градусів. Навіть у спекотні дні вона свіжа та кришталево чиста. В Росохані немає ознак життєдіяльності мікроорганізмів, що може свідчити про наявність у складі води мінералів.

Вода в озері має бірюзовий відтінок, а дно — кам’янисте. З усіх сторін його обступили багаторічні дерева, які ніби охороняють його від чужих очей. Саме завдяки деревам озеро Росохан ніколи не міліє і не пересихає.

Хоча зануритися у холодне озеро відважуються лише справжні відчайдухи, відпочинок біля нього подарує неймовірні враження та ефектні фото. Це справжній рай для тих, хто прагне насолодитися недоторканою природою.

Як дістатися до озера Росохан

Спочатку треба дістатися невеликого села Осмолода Івано-Франківської області. Доїхати туди можна через Калуш рейсовими автобусами (4 рази на день), або через Мислівку автобусами до Хуста/Ужгорода, з пересадкою в Долині.

Від Осмолодів до озера — 14 км. Більша частина шляху, який треба долати пішки, проходить мальовничою польовою дорогою. За два кілометри до озера є будиночки, де можна відпочити або переночувати. Останній відрізок йде через ліс. Маршрут нескладний, особливої підготовки не потрібно.

Цікаві факти про Росохан

У озері не водиться риба, хоча було чимало спроб зарибити його. Люди жартують, що для риби тут занадто чиста вода.

Якщо дивитись на озеро Росохан зблизька, здається, що воно зовсім неглибоке — причина у високій прозорості води. Проте майже з берега починається глибина, яка у дощові роки сягає 4,5 метра.

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