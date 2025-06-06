Можна було б закупити понад 3 тисячі FPV-дронів: у Львові майже 50 мільйонів витратять на ремонт однієї вулиці

Доцільність таких витрат у країні, що воює, досить сумнівна

У Львові на четвертий рік повномасштабного вторгнення оголосили чималий тендер. На благоустрій лише однієї вулиці хочуть витратити понад 47 млн. Ми підрахували, що на цю суму можна придбати понад 3 тисячі FPV-дронів для ЗСУ.

Дані конкурсу розміщено на порталі Prozorro. У ролі замовника виступає Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

У документі зазначено, що дата оприлюднення тендеру 2 червня 2025 року, оскаржити його можна до 14-го, а останній день подання заявок — 17 число того ж місяця. За 47 094 149 грн планується капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Бескидській. Водночас можливе зниження ціни тендеру на 235 470,75 грн.

Передбачається, що підрядник здійснить монтаж світильників, металевих опор, дорожніх знаків, бордюрів, а також водопроводу та каналізації. Крім того, очікується укладання тротуару, асфальту та нанесення дорожньої розмітки.

Варто зазначити, що чималу суму планують витратити на благоустрій лише однієї вулиці. Тим часом у країні четвертий рік йде війна, а на неї потрібні кошти.

Ціни на FPV-дрони стартують від 15 тисяч грн. Таким чином, на суму, зазначену в тендері, можна було б закупити цілих 3 139 одиниць необхідного нашим захисникам озброєння.

Нагадаємо, у Запоріжжі оголосили чималий тендер на четвертий рік повномасштабного російського вторгнення. На благоустрій території хочуть витратити понад 21 мільйон. Примітно, що відстань від фронту до міста становить близько 23 км.