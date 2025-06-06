Буде вітерець та опади: синоптик назвав області, які пощадить спека

Жителям східних та південних областей варто дотримуватися правил пожежної безпеки

Синоптики прогнозують значні регіональні відмінності в погодних умовах по всій території України найближчим часом. Західні, північні та центральні області очікують чергові опади з грозами, потім як східні та південні регіони стикнуться з дефіцитом дощів.

Про це "Телеграфу" розповів український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, періодично можуть відзначатися локальні зливи у супроводі грози, граду та шквалистого посилення вітру.

Кардинально інша ситуація очікується у східних та південних регіонах, де кількість опадів буде істотно меншою за кліматичну норму. Покращення ситуації з дощами можливо лише наприкінці першої декади червня.

Крім того, синоптики передбачають про суттєве зростання рівня пожежної безпеки в природних екосистемах, що знижує підвищену увагу з боку рятувальних служб та місцевого населення.

Жителям східних та південних областей варто дотримуватися правил пожежної безпеки та економно використовувати водні ресурси.

Раніше "Телеграф" писав, коли в Україні будуть найспекотніші дні.