Насуваються зливи: які українські області найбільше потерпатимуть від опадів та коли

Окрім дощів, у деяких регіонах прогнозують грози

Здається, літо тільки-но почалося, а погода вже встигає здивувати українців. Незважаючи на теплий календарний сезон, в Україні найближчими днями очікується серія злив, які пройдуть у кількох регіонах — подекуди з грозами та значними опадами.

Про це свідчать дані з сайту Ventusky.

Що прогнозують на 12 червня

У четвер, 12 червня, негода зачепить одразу кілька регіонів України. Найбільше дощу випаде на півночі Луганської області, де, за прогнозами, рівень опадів може сягнути 9,8 мм. Водночас на півдні Вінницької області очікується ще більше — 11,4 мм. Помірні опади пройдуть також у Полтавській області, особливо в районі Кременчука — там очікується до 9,5 мм.

Погода 12 червня

Окрім дощів, у деяких регіонах прогнозують грози. Ймовірність таких погодних явищ висока у:

Миколаївській області

Одеській області

південних районах Донеччини (зокрема, у Маріупольському районі)

півночі Луганщини

На Херсонщині також пройдуть дощі, хоч і менш інтенсивні — до 5 мм опадів, з короткочасними зливами у певних районах.

Що прогнозують на 13 червня

Наступного дня — п'ятницю, 13 червня, — опади стануть ще потужнішими. Прогнозується великий дощовий фронт, що тягнеться з Сумщини до Дніпропетровської області. Найбільше води може випасти:

Сумська область — до 22,2 мм

Полтавська область — близько 18 мм

Черкащина — до 10,4 мм

Дніпропетровщина — 12,3 мм

Погода 13 червня

У прикордонних районах між Сумською та Харківською областями можливі грози, які супроводжуватимуть сильні зливи. На півдні Запорізької області також прогнозуються незначні опади та локальні грози, переважно ближче до адміністративного кордону області.

Зауважимо, що наведені дані ґрунтуються на прогнозі погодного сервісу, який, попри високу деталізацію, може давати неточності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві наразі спостерігається мінлива хмарність, подекуди проходять дощі. Упродовж 7-8 червня денна температура сягатиме понад +30 градусів. Водночас синоптики попереджають про можливі сильні пориви вітру.