Правоохоронці закуповують сухпайки на 26 млн грн: чим їх годують (фото)

Ми порахували середню ціну на кілька продуктів, взявши дані з українських магазинів

Правоохоронці готуються до великої закупівлі харчових наборів — так званих "польових добових раціонів". Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України оголосив тендер на суму понад 26 млн грн.

Про це йдеться на сайті державних закупівель "Prozorro". Держава планує оплатити товар після доставки упродовж тижня.

Скриншот тендеру

Сніданки — 33 600 штук

До складу кожного індивідуального сніданку входить набір основних продуктів, розрахований на одну особу. Основу раціону становить готова до вживання друга страва — каша або овочі з м’ясом (не менше 70 г м’ясної сировини у кожній порції). Також у комплекті є галети з пшеничного борошна, розчинна кава, цукор, сіль, одноразова пластикова ложка, волога та паперова серветки. Усі компоненти герметично запаковані та мають тривалий термін зберігання, що забезпечує зручність і безпечність використання в польових умовах.

Обіди — 33 600 штук

Кожен індивідуальний обід містить збалансований набір продуктів на одну людину. Основу комплекту складають 2 стерилізовані страви — перша (рідка) та друга (м'ясна з гарніром). У першій страві обов'язково присутні шматочки м'яса (не менше 50 г), а в другій — м'ясна сировина становить не менше 22% від загальної маси.

До набору також входять сухі продукти (галети, сухарі), чай у пакетиках, цукор, джем, сіль і перець. Для зручного споживання передбачені одноразова ложка з міцного пластику, волога та паперова серветки.

Вечері — 33 600 штук

Кожен набір для вечері містить повноцінний раціон для однієї особи. Основним елементом є друга страва в реторт-пакеті — м'ясна з гарніром, яка включає щонайменше 70 г м'яса.

Додатково в комплект входять сухі продукти (галети, сухарі), мед, пакетований чай, цукор, сіль. Для зручності споживання додаються одноразова пластикова ложка, волога та паперова серветки.

Ми порахували середню ціну на кілька продуктів, взявши дані з українських магазинів. Отже, ось середні ціни на:

галети — 20 грн

каву в стіках — 4 грн/2г

готову кашу або овочі з м'ясом — 100 грн/350 г

квасолю з куркою та овочами — 92 грн/350 г

борщ або суп із м'ясом — 100 грн/500 г

Зазначимо, що для посиленого добового набору передбачені дещо інші страви. Закупити таких сухпайків, згідно з документацією тендеру, планують ще 30 000 штук.

Зараз очікується активне надходження комерційних пропозицій від учасників ринку. Якість продуктів, відповідність технічним умовам і надійність постачання — у пріоритеті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові, на четвертий рік повномасштабного вторгнення, оголосили великий тендер. Лише на благоустрій однієї вулиці планують витратити більше ніж 47 мільйонів гривень. Ми порахували, що на ці гроші можна купити понад 3 тисячі FPV-дронів для ЗСУ.