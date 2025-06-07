Мазут на пляжах, сміття та занепад. Як Крим задихається під російським ярмом (фото та відео)

На півострові наростають екологічні та інші проблеми

Український півострів Крим, який росіяни окупували у 2014 році, деградує. Росія псує все, куди приходить — наприклад курортний Скадовськ, окупований з березня 2024 року, зараз виглядає порожнім та сумним.

"Телеграф" розповідає, як живе окупований Крим. З даними ініціативи "Кримська платформа", Росія чинить екологічні злочини на окупованій території Криму. Результатом російської агресії та нехтування екологічною безпекою стали катастрофічні наслідки для Чорного та Азовського морів.

На пляжах — мазут

Одним із найбільш руйнівних інцидентів став розлив мазуту у південній частині Керченської протоки, який розпочався 15 грудня 2024 року внаслідок аварій двох російських танкерів. Мазут забруднив близько 500 км берегової лінії Чорного моря, включно з узбережжям тимчасово окупованого Криму — від острова Тамань до Севастополя й села Попівка. На кримських пляжах мазут дошкуляє нечисленним відпочивальникам.

Мазут липне до ніг на пляжі у Любимівці

Росіяни забудовують узбережжя та заповідники

Також шкоди Криму завдає незаконна забудова росіянами природоохоронних територій, зокрема узбережжя та заповідників. Зведення так званого "Кримського мосту" та траси "Таврида", супроводжувалося руйнуванням природних ландшафтів та втручанням у цілісність заповідних екосистем. Як наслідок — півострів перетворюється на пустку.

З 2022 року російська окупаційна адміністрація масово зводить у Криму фортифікаційні споруди, зокрема в прибережних зонах. Окопи та бетонні загородження споруджуються без урахування впливу на довкілля, що призводить до руйнування берегових ландшафтів, ерозії ґрунтів та втрати біорізноманіття.

Сміття нема куди дівати

Також в Криму проблема зі сміттям — застарілі полігони та несанкціоновані звалища стали буденністю півострова. Щоб розв'язати проблему, окупанти будують сміттєспалювальні заводи. Проте створюють іншу — забруднення повітря токсичними речовинами.

Водосховища міліють

У Білогірському водосховищі почав різко падати рівень води, розповів "Крим. Реалії" місцевий краєзнавець. За його словами, це сталося тому, що окупанти посилили скидання води з Білогірського водосховища до річки Біюк-Карасу на потреби Південно-Східного Криму.

"Влада змушена більше давати води з Білогірського водосховища, яке одне з небагатьох у Криму поки що залишається досить повноводним, але це тепер ненадовго", — каже він.

Скоро може виникнути дефіцит

Як пише Telegram-канал "Кримський вітер", після атаки на Кримський міст, в'їзд фур на нього закритий як з боку півострова, так і з боку Росії. А на КПП "Чонгар" вистроїлася кілометрова черга вантажівок — російські силовики все ретельно оглядають.

"Не за горами підвищення цін та дефіцит окремих товарів через ускладнення логістики", — йдеться у повідомленні.

Занепад відчувається в усьому

В Бахчисараї три місяці тому розплавилися пластикові частини на дитячому майданчику, тепер він виглядає моторошно. Ніхто й не думає його ремонтувати.

Як виглядає Крим через 11 років російської окупації

В мережі публікують й інші відео, як Крим виглядає під російською окупацією. Видовище сумне та гнітюче, занепад відчувається в усьому.

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Раніше "Телеграф" розповідав, на що Росія перетворила окупований український курорт Кирилівка на Азовському морі. Зараз там панує руїна та пустка, відпочивальників немає.