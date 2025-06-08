Темна вода з бульбашками, де немає нічого живого: де в Україні є містичне мертве озеро

Історія походження назви озера обросла кількома легендами

Журавлине озеро, відоме також як Мертве озеро, розташоване в Національному парку "Сколівські Бескиди" неподалік села Кам’янка Львівської області. Ця водойма, оточена легендами і загадками, є унікальною природною пам’яткою Карпат.

Про це йдеться в матерілі "Karpatium".

Води озера темні й прозорі одночасно, а в центрі плавно рухається невеликий острівець із коріння дерев, трав і гілок, який іноді наближається до берега, іноді — віддаляється. Через свою форму та загадковість озеро приваблює туристів і місцевих.

Острівець у центрі — це не камінь, а скупчення коріння та рослин, що утворюють плавучу платформу. Якщо ступити на нього, відчувається дивне коливання, ніби хтось кинув великий килим на воду. Однак заходити на середину небезпечно — можна провалитися через нестійку поверхню. Глибина озера досі не визначена через велике скупчення органічних решток.

Історія походження назви озера обросла кількома легендами. Одна з них говорить, що колись тут росла журавлина, а журавлі часто селилися біля водойми. Інша історія пов'язує назву з небезпекою місцини — непролазними болотами, де люди іноді гинули. Більш наукове пояснення полягає в тому, що через процеси гниття у воді накопичуються сірководень і вуглекислий газ, що ускладнює життя для більшості водних організмів.

Як дістатися до Мертвого озера

До цієї локації можна дістатися залізницею до Львова, а звідти — автобусом до села Дубина. Від зупинки потрібно пройти до КПП парку та йти далі пішки. Якщо їхати власним автомобілем, слід звернути з траси Київ-Чоп на село Дубина та їхати через міст над річкою Опір до КПП. Дорога місцями нерівна, тож будьте уважні.

Озеро на мапі

Раніше "Телеграф" писав про Віллу на "Хресті", що знаходиться у Львові. Цікаво, що її називають не тільки архітектурною перлиною, а й осередком численних містичних історій та легенд.