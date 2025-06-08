Темна вода з бульбашками, де немає нічого живого: де в Україні є містичне мертве озеро
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Історія походження назви озера обросла кількома легендами
Журавлине озеро, відоме також як Мертве озеро, розташоване в Національному парку "Сколівські Бескиди" неподалік села Кам’янка Львівської області. Ця водойма, оточена легендами і загадками, є унікальною природною пам’яткою Карпат.
Про це йдеться в матерілі "Karpatium".
Води озера темні й прозорі одночасно, а в центрі плавно рухається невеликий острівець із коріння дерев, трав і гілок, який іноді наближається до берега, іноді — віддаляється. Через свою форму та загадковість озеро приваблює туристів і місцевих.
Острівець у центрі — це не камінь, а скупчення коріння та рослин, що утворюють плавучу платформу. Якщо ступити на нього, відчувається дивне коливання, ніби хтось кинув великий килим на воду. Однак заходити на середину небезпечно — можна провалитися через нестійку поверхню. Глибина озера досі не визначена через велике скупчення органічних решток.
Історія походження назви озера обросла кількома легендами. Одна з них говорить, що колись тут росла журавлина, а журавлі часто селилися біля водойми. Інша історія пов'язує назву з небезпекою місцини — непролазними болотами, де люди іноді гинули. Більш наукове пояснення полягає в тому, що через процеси гниття у воді накопичуються сірководень і вуглекислий газ, що ускладнює життя для більшості водних організмів.
Як дістатися до Мертвого озера
До цієї локації можна дістатися залізницею до Львова, а звідти — автобусом до села Дубина. Від зупинки потрібно пройти до КПП парку та йти далі пішки. Якщо їхати власним автомобілем, слід звернути з траси Київ-Чоп на село Дубина та їхати через міст над річкою Опір до КПП. Дорога місцями нерівна, тож будьте уважні.
Раніше "Телеграф" писав про Віллу на "Хресті", що знаходиться у Львові. Цікаво, що її називають не тільки архітектурною перлиною, а й осередком численних містичних історій та легенд.