Сім’я голови громади на Сумщині скуповує гектари землі за копійки. Раніше його звинувачували у допомозі окупантам

Сім’я голови Буринської ОТГ, якого підозрювали у колабораціонізмі, скупила сотні гектарів землі

Сім’я голови Буринської територіальної громади, що на Сумщині, Віктора Ладухи володіє майже трьома сотнями (!) земельних ділянок, загальною площею трохи більше 640 гектарів. Це можна порівняти з 40% площі Буриня або майже 1,5% усієї Буринської громади.

Відповідну інформацію оприлюднено у декларації чиновника за 2024 рік, яка розміщена на сайті НАЗК. За її даними, обростати нерухомістю чиновник почав ще в середині 2000-х, проте найбільш значне поповнення у нього відбулося у періоди 2014-15 та 2018-20 роках.

Збільшення площі особистих володінь не зупинилося після початку повномасштабної війни. Судячи з декларації, після російського вторгнення родина Ладухи отримала ще 46 земельних ділянок. І це попри те, що сама громада перебуває практично на кордоні з Росією.

Очевидно, така близькість до лінії фронту суттєво вплинула на вартість землі в районі, оскільки деякі ділянки по 10 і більше тисяч квадратних метрів Ладухам вдалося придбати менш ніж за 10 000 гривень. Для порівняння площа футбольного поля становить 7 тисяч квадратів.

Одна з багатьох земельних ділянок, куплених після початку російського вторгнення. Два футбольні поля коштували 5000 гривень

У сім’ї також є вантажівка "Фольксваген" і два легковики ВАЗ. Втім, Ладух має і дві орендовані "Тойоти". Дружина та діти чиновника також є власниками трьох агропідприємств: "Агросвіт — 2007", "Ладуха В.Б" та "Едельвейс 2007".

За рік від перебування на посаді Віктор Ладуха отримав 260 тисяч гривень, тобто його місячна зарплата не виглядає дивною і становить близько 21,5 тисяч гривень. Також сім’я отримала майже 1,5 мільйона гривень через згадані вище підприємства за здачу майна в оренду. Ще майже 5,6 мільйона гривень отримала дружина Ладуха Оксана від зайняття підприємницькою діяльністю.

Цікаво також те, що за рік діти чиновника Віталій та Вероніка 18 разів отримали спадщину від різних людей. Тим самим це принесло їм понад 520 тисяч гривень.

Що відомо про Ладуха

Ладуха у 2010 році був обраний головою Слобідської сільради, а у 2017 році став головою Буринської територіальної громади від партії "Батьківщина". 2022 року йому вручили підозру за статтею про колабораціонізм.

За даними слідства, Ладуха провадив інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку дій держави-агресора. Також забезпечував її збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування.

Водночас видання Новинарня писало, що це може бути політичним замовленням, оскільки Ладух має конфлікт з більшістю депутатів громади. У будь-якому випадку він продовжує залишатися на своїй посаді і виконувати службові зобов’язання.

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