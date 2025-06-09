Українцям можливо доведеться платити більше за ці продукти. Коли буде здорожчання

Виробництво цих продуктів дорожчає, тому ціна на них може ще більше вирости

В Україні спостерігається здорожчання курятини та здешевшання яєць. Але найближчим часом ціни на них можуть рости. Це пов'язано зі зростанням вартості складових виробництва.

Ціни на яйця продовжують знижуватись, а от курятина поступово дорожчає. Про поточну ситуацію та прогнози на майбутнє розповів Сергій Карпенко, виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України", в коментарі "Фокусу".

За його словами, виробництво яєць у січні–квітні 2025 року залишилось на рівні минулого року, тож пропозиція на ринку стабільна. Але попри це, вартість виробництва обох продуктів помітно зросла, що може зумовити нову хвилю подорожчання найближчим часом.

Щодо курятини, експерт прогнозує стабілізацію цін, але знижуватись вони точно не будуть. У випадку з яйцями можливе незначне здешевлення в літній період шляхом збільшення обсягів від приватних господарств, які можуть вплинути на ринкову рівновагу, особливо, якщо зменшиться обсяг експорту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна купити найдешевші помідори та огірки.