З проживанням на морі та харчуванням: в Україні пропонують роботу мрії для студентів

Обіцяють пристойну зарплатню

Пляжний комплекс Red Line, що розташований в одеській Аркадії, набирає офіціантів на сезонну роботу. Беруть студентів, але є умова: від претендентів потрібна наявність відповідного досвіду.

Вакансію опубліковано на популярному українському сайті оголошень. Роботодавець обіцяє зарплатню від 50 до 80 тисяч гривень на місяць.

У публікації зазначено, що це сезонна/тимчасова робота на повний робочий день. Графік роботи два через два, три через три чи чотири через два дні.

Вакансія підходить для студентів, проте потрібен досвід роботи у цій сфері.

Щодо зарплати, то вона нараховується за складною системою: 4-6% від особистої каси + додаткова система мотивації + чайові. Виплати здійснюються двічі на місяць.

Як "плюшки" роботодавець вказав безкоштовне дворазове харчування та проживання у комплексі за потреби. Ще одним плюсом є безпечне укриття на території.

Окремо зазначається, що бронювання від мобілізації для працівників не передбачено.

Нагадаємо, для тих пенсіонерів, хто шукає підробітку чи хоче змінити обстановку на літній період, теж з’явилася чудова можливість. База відпочинку у курортному селищі Коблево Миколаївської області оголосила набір на посаду двірника.