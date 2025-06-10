Ледь доперла цей "букет". Курйозне відео з жінкою та великою гілкою завірусилось у мережі

Українці жартували і про бобра, і про "шкода викинути"

На Полтавщині жінка тягала за собою величезну гілку з дерева, ходячи і парком, і навіть у переході. Курйозний момент вже потрапив на відео.

Відповідний ролик публікують у мережі. Зазначається, що достеменно не відомо, де сталось ця ситуація, однак місцеві канали пишуть про Полтавщину.

"Теж мені кавалер. Подарував такий розкішний букет, а дівчина його тягне", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що жінка тягає за собою велику гілку, а поруч з нею йде чоловік. При цьому гілку цілеспрямовано тягнуть додому, бо з нею заходили навіть у підземний перехід.

Українці в мережі вже почали жартувати, пишучи, що це саме той випадок, коли шкода викинути. Згадували і кумедні вірусні вислови щодо бобра. Однак були і ті, хто зауважили, що чоловік так і не допоміг жінці. І це, на думку коментатора, добре характеризує більшість ситуацій, коли" жінка все тягне на собі, а чоловік просто йде поруч".

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