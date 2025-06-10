Гарного врожаю не буде, якщо ігнорувати ці поради. Як подбати про моркву

Досвідчені городники розкрили секрети

Морква — корисний та смачний коренеплід, який входить у склад багатьох страв. Її можна встигнути посіяти ще навіть у червні, а для того, щоб отримати щедрий врожай, є кілька секретів.

Секрети вирощування моркви

Під час необхідної процедури — проріджування моркви, є ризик привернути морквяну муху. Telegram-канал "Дім та присадибна ділянка" розповів, як цього уникнути. Перед проріджуванням треба покропити моркву таким розчином: на відро води одна столова ложка червоного або чорного меленого перцю. Настоювати не потрібно, використовувати можна одразу.

Щоб коренеплоди росли здоровими та не вражалися хворобами та гниллю, після другого проріджування їх треба полити водою з додаванням марганцівки та борної кислоти (на відро води 3 г марганцівки і 2-3 г борної кислоти). Відро розчину використовують на 3-4 квадратних метрів. Перед поливом ним треба зволожити ґрунт звичайною водою. Через 20 днів повторити процедуру.

Як виростити велику, соковиту, солодку моркву — лайфхак із сіллю

Цей простий метод перевірений роками. Звичайний полив моркви солоною водою дає чудові результати.

Що дає полив моркви водою із додаванням солі

Сприяє засвоєнню поживних речовин

Відлякує шкідників

Робить моркву солодшою та захищає від гнилі

Як приготувати солону воду

Треба взяти 1 столову ложку кухонної солі на 10 літрів води (1 відро). Добре перемішати, щоб сіль повністю розчинилася. Перед поливом соляним розчином моркву треба спочатку полити звичайною водою.

Коли поливати:

Після посіву

Через 7 днів після появи сходів

Ще через 2 тижні

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