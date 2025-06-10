Можна забути про спеку? Якою буде погода в Україні 11 червня

В Україні різко похолодає

У середу, 11 червня, погода в Україні буде зовсім не такою, як минулого тижня. Замість пекельних +39 градусів температура не підніметься вище +24 градусів.

Вночі буде ще прохолодніше — від +8 до +18 градусів. Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі "Знову вжарить до +40? Синоптик здивував прогнозом погоди на червень".

Разом з похолоданням завтра прийдуть сильні дощі з грозами. Найпотужніші зливи з шквалистим вітром пройдуть на Правобережжі України. Також дощитиме 13 червня в північних областях та 14 червня по всій країні.

Перші десять днів червня були надзвичайно жаркими по всій країні. Температура була вищою за норму на 4-5 градусів. У Харківській та Луганській областях термометри показували до +39 градусів. На фоні такої спеки в північних та західних областях були сильні зливи з градом та руйнівним вітром.

Але з 10 червня все змінилося. До України почало надходити прохолодне повітря з Балтійських країн та Скандинавії. Спочатку похолодання торкнулося західних та північних областей, а потім поширилося на всю країну.

З 11 по 16 червня вночі буде +11…+18 градусів. У західних та північних областях, а 14 червня також на сході країни температура опуститься до +6…+10 градусів. Вдень буде +18…+24 градуси, на півдні до +29 градусів. На крайньому північному заході місцями лише +16…+20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що три регіони України спіткала сильна негода, а Київ постраждав найбільше. Людей погана погода зустріла неочікувано.