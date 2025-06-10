Вода чиста, але людей немає: як виглядає курортна Феодосія в окупації (відео)

Відвідувачів зовсім небагато

Феодосія, яка до окупації Криму була однією з туристичних перлин півострова, зараз пустує. З 2014 року Москва перетворює Крим на військову базу, через що навіть росіяни туди не поспішають їхати.

Після 2022 року людей там поменшало і ця тенденція простежувалася навіть у розпал сезону. Що там відбувалося на початку червня 2025 показали в російському сегменті Youtube.

Один із росіян показав, що на громадському пляжі на початку літа зовсім небагато людей, і це при тому, що вхід на нього безкоштовний. Втім, він зазначає, що лежак коштує 200 рублів на годину (близько 105 гривень).

Автор відео висловив здивування тим, що відвідувачів у цей час небагато, припустивши, що може бути справа у страху.

Відсутність людей можна було б списати на те, що сезон лише розпочався, проте подібна картина спостерігалася там у минулі роки й в розпал сезону.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, як Феодосія виглядала у серпні минулого року. Хоча окупаційна "влада" заявляла, що курортний сезон був успішним, але очевидці показували одну й ту саму картину пляжів, що пустують, а також скаржилися на брудне море.