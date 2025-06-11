Спека відступає, але погода готує новий каприз: коли Україну заллє дощами

Чого чекати від погоди найближчими днями

Після дуже спекотного початку червня погода в Україні стане трохи більш щадною. Однак суттєве похолодання супроводжуватиметься сильними опадами, а тому насолоджуватися літом можна буде хіба що під парасолькою.

Такий прогноз дав "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, ознаки похолодання вже були помітні вже з 10 червня у західних областях, а пізніше стовпчики термометрів опустяться і по решті країни.

За його словами, найсильніші дощі зі шквалами варто чекати на Правобережжі 11 червня, а також 13 червня на півночі. Багато опадів також очікується і 14 червня.

З 15 числа антициклон почне поступово витісняти грозові хмари з України, а тому з 16 по 20 червня очікується сонячна і вельми комфортна погода. Втім, тепліти в Україні буде нерівномірно — спочатку температура підніметься на півдні та сході, а на північ та захід тепло прийде трохи згодом.

Прогноз на 11 червня

Прогноз на 12 червня

Нагадаємо, на заході України з кінця травня йдуть сильні дощі з періодичним градом та грозами. Через це в деяких областях вже розпочався сезон збирання білих грибів, які місцями встигли зрости до значних розмірів.