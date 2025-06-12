В Україні різко зросли тарифи на комуналку: які позиції у платіжках найдорожчі (інфографіка)
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Вартість трьох важливих послуг не змінилися
В Україні за рік суттєво зросла вартість деяких комунальних послуг. Найбільш суттєво здорожчала електроенергія – на 63,6%.
Про це повідомляє Державна служба статистики. "Телеграф" показав, як це. виглядає на інфографіці.
На другому місці з подорожчання квартплата – плюс 17,9%. Вартість вивезення сміття за останній рік підскочила на 10,5%.
Також подорожчали й інші послуги:
- утримання та ремонту житла – на 3,3%;
- водопостачання – на 0,7%;
- каналізації – на 0,6%.
У середньому комуналка з травня 2024-го по травень 2025-го року подорожчала на 20,1%.
Водночас, експерти зазначають, що з початку 2025 року найбільше здорожчала квартплата — +10,3%. Також збільшились розцінки на:
- утримання та ремонт житла – на 2%;
- прибирання сміття – на 1,9%;
- водопостачання – на 0,7%;
- каналізацію – на 0,6%.
При цьому, вартість газу, опалення та гарячої води не змінилися.
Раніше "Телеграф" писав, що тарифи на світло зростуть ще в одному випадку. Але нардеп Олексій Кучеренко розповів, як цього уникнути.