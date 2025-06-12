В Україні різко зросли тарифи на комуналку: які позиції у платіжках найдорожчі (інфографіка)

Вартість трьох важливих послуг не змінилися

В Україні за рік суттєво зросла вартість деяких комунальних послуг. Найбільш суттєво здорожчала електроенергія – на 63,6%.

Про це повідомляє Державна служба статистики. "Телеграф" показав, як це. виглядає на інфографіці.

На другому місці з подорожчання квартплата – плюс 17,9%. Вартість вивезення сміття за останній рік підскочила на 10,5%.

Також подорожчали й інші послуги:

утримання та ремонту житла – на 3,3%;

водопостачання – на 0,7%;

каналізації – на 0,6%.

Комунальні послуги в Україні

У середньому комуналка з травня 2024-го по травень 2025-го року подорожчала на 20,1%.

Водночас, експерти зазначають, що з початку 2025 року найбільше здорожчала квартплата — +10,3%. Також збільшились розцінки на:

утримання та ремонт житла – на 2%;

прибирання сміття – на 1,9%;

водопостачання – на 0,7%;

каналізацію – на 0,6%.

При цьому, вартість газу, опалення та гарячої води не змінилися.

Раніше "Телеграф" писав, що тарифи на світло зростуть ще в одному випадку. Але нардеп Олексій Кучеренко розповів, як цього уникнути.