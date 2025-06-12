В кінці червня для чоловіків з'явиться дещо нове. Що підготувало Міноборони

У "Резерв+" з'явиться нова функція

До кінця червня 2025 року в українському застосунку "Резерв+" з’явиться нова функція — можливість сплатити штраф за порушення військового обліку.

Така функція надасть можливість зменшити навантаження на операторів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це в інтерв’ю "DOU" повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, це нововведення стане одним із ключових цифрових досягнень року для Міністерства оборони. Замість тривалого процесу, а саме походу до ТЦК, отримання рахунку, візиту до банку та повернення з квитанцією, українці зможуть здійснити оплату в кілька кліків у застосунку.

Нагадаємо про те, що може вам загрожувати, якщо ви не сплатите штраф від ТЦК.

Ще раніше "Телеграф" повідомляв, що вже з цього літа усі військовозобов'язані українці, які порушать правила військового обліку в Територіальному центрі комплектування, матимуть двадцять днів, аби добровільно оплатити штраф зі великою знижкою до п'ятдесяти відсотків.