Україну накриє сильна злива та гроза. Яким регіонам не пощастить з погодою найближчими днями

Помірно тепла погода триматиметься кілька днів

З настанням прохолоди до України прийдуть і значні опади. Дощі з грозами накриють більшість регіонів вже найближчим часом.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Знову вжарить до +40? Синоптик здивував прогнозом погоди на червень".

За його словами, надходження в Україну прохолодних повітряних забезпечить північно-західний вітер. Помірно тепла погода триматиметься в Україні аж до 16 червня.

"Нічна температура повітря з 11 по 16 червня коливатиметься в межах +11…+18 °С, у західних, північних областях, а 14 червня також на сході країни місцями +6…+10 °С. Вдень показники температури виявляться в діапазоні +18…+24 °С, у південній половині +24…+29 °С, на крайньому північному заході місцями +16…+20 °С", — каже синоптик.

При цьому, за даними Укргідрометцентру, 13 та 14 червня Україну очікують значні дощі і тепла погода. Так, у п'ятницю, 13 червня, на заході та півночі країни стовпчик термометра покаже до +19 градусів, а дощитиме тут протягом дня. На сході та в центрі буде до +22 градусів і теж очікується дощ з грозою. А от південь країни порадує тепла погода до +24 градусів без опадів.

Погода в Україні 13 червня

Однак вже у суботу, 14 червня, синоптики прогнозують по всій території країни сильний дощ з грозою. Температурні показники коливатимуться наступним чином: на заході і півночі вдень буде до +22 градусів, на сході та в центрі — до +23 градусів, а на півдні — до +25 градусів.

Погода в Україні 14 червня

Кибальчич наголосив: "Найсильніші дощі з грозами та шквалистим вітром пройдуть на Правобережжі України 11 червня, а також 13 червня у північній частині. 14 червня по всій країні також спостерігатиметься дощова та вітряна погода".

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Україну накриє пекельна спека в червні.