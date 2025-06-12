Для красивих фото в Instagram і відпочинку від міської метушні. Куди слід поїхати влітку 2025

Від черкаських соняхів до замку на Закарпатті

Україна приховує неймовірні місця, які здатні конкурувати з найкращими світовими туристичними хітами. Вони незвичні, екстримальні, і мають велику історичну цінність.

"Телеграф" зібрав локації, які стануть справжніми магнітами для ваших підписників та принесуть вірусний успіх у соцмережах. У перелік потрапило 10 місць.

Звісно, це не всі прекрасні і мальовничі міста нашої України. Більшість з них знаходяться в окупації Росії — це і Крим, Донбас, Херсонська область, Запорізька область.

Тунель Кохання, Клевань (Рівненська область)

Залізнична колія, обрамлена природною аркою з дерев, створює одну з найромантичніших локацій світу. За легендою, якщо пара пройде тунелем тримаючись за руки і загадає бажання, воно обов'язково здійсниться. Влітку зелена арка досягає максимальної густоти, створюючи справжній зелений коридор довжиною близько кілометра.

До речі, "Телеграф" розповідав раніше, чим унікальний тунель кохання і як до нього дістатися.

Тунель кохання у Рівненській області

Оперний театр та Дерибасівська, Одеса

Одеса — це архітектурна перлина з австро-угорською спадщиною, де кожен будинок розповідає історію. Оперний театр вважається одним з найкрасивіших у світі, а барокові фасади створюють атмосферу європейської столиці. Влітку тут панує особлива атмосфера — кафе під відкритим небом, вуличні музиканти та золотисте світло, що відбивається від кам'яних фасадів.

Оперний театр в Одесі - чудове місце для фото

Актовський каньйон, Миколаївська область

Цей каньйон називають "українським Гранд-Каньйоном" завдяки червоним гранітним скелям, що піднімаються на 50 метрів над рікою Мертвовод. Каньйон утворився мільйони років тому і є одним з найдавніших геологічних утворень України. Влітку тут можна покататися на каяках, а смарагдова вода контрастує з червоним камінням, створюючи неземні пейзажі. Детальніше про це місце і чому воно варте вашої уваги — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Актовський каньйон у Миколаївській області

Кам'янець-Подільський

Старовинна фортеця, оточена каньйоном річки Смотрич, створює один з найдраматичніших пейзажів України. Місто засноване у XI столітті і має статус музею просто неба. Влітку кам'яні стіни нагріваються сонцем і випромінюють тепло навіть вночі, а з мостів над каньйоном відкриваються казкові види на середньовічні башти і червоні дахи.

Озеро Синевир, Закарпаття

Найбільше природне озеро Українських Карпат утворилося 10 тисяч років тому після землетрусу, який перегородив гірську річку. Місцеві називають його "Морським оком" через ідеально круглу форму і неймовірно чисту воду. Влітку температура води не перевищує 11 градусів, але це не заважає туристам робити неймовірні кадри на фоні дзеркальної гладі, що відображає навколишні смерекові ліси.

Озеро Синевир

Шацькі озера, Волинська область

"Волинські Мальдіви" — це система з 30 озер льодовикового походження з найчистішою водою в Україні. Озеро Світязь, найглибше і найбільше з них, має прозорість води до 8 метрів. Влітку вода прогрівається до 24 градусів, а піщані пляжі та соснові бори створюють атмосферу тропічного раю посеред Полісся. За легендою, на дні Світязя лежить затоплене місто.

Шацькі озера у Волинській області

Соняшникові поля Черкащини

Влітку Черкаська область перетворюється на золоте море соняшників. Ці нескінченні поля створюють ідеальний український пейзаж, де можна зробити кадри, що передають дух свободи та краси рідної землі. Найкраще цвітіння припадає на липень-серпень, коли соняшники повертають свої "обличчя" до сонця.

Соняшникові поля у Черкаській області

Замок Паланок, Мукачево

Середньовічний замок на вулканічній горі Горянці має тисячолітню історію. Це один з найстаріших замків України, який пережив угорських королів, австрійських імператорів та радянську владу. Влітку замок оточений пишною зеленню, а з його стін відкриваються панорамні види на Закарпаття та далекі гори.

Замок Паланок у Закарпатській області

Поділські Товтри, Хмельницька область

Унікальний геологічний феномен — сотні круглих пагорбів, утворених рештками древнього рифу, що існував тут 15 мільйонів років тому. Влітку ці "товтри" вкриваються різнотрав'ям і створюють космічний пейзаж, схожий на поверхню іншої планети. Тут знаходиться найбільше скупчення печер в Україні, а з високих точок відкриваються панорами, що нагадують африканську саванну.

Поділські Товтри у Хмельницькій області

Раніше "Телеграф" писав, чому варто обрати Криворівню для відпустки.