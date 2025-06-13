Не чекайте на гарну погоду у вихідні. Пощастить лише кільком областям

Перший місяць літа приніс погодні гойдалки

Погода в Україні у червні мінлива — після періоду спеки, знову прийшла прохолода. Вихідні прогнозуються дощовими, проте кільком областям пощастить — погода буде ідеальною.

Прогноз погоди на суботу, 14 червня

За прогнозом Українського гідрометцентру, цього дня дощ литиме по всій Україні, на Донеччині та Луганщині — з грозами. Вночі прогнозується 10-15 градусів із позначкою "плюс", в денні години повітря прогріється до +18 +25 градусів.

Карта погоди на 14 червня

Прогноз погоди на неділю, 15 червня

Останнього дня тижня на більшій частині України також дощитиме. Проте у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеський областях — без опадів, хмарно з проясненнями. Жителі цих регіонів зможуть насолодитися практично ідеальними погодними умовами — буде тепло, проте не надто спекотно. В нічний час синоптики прогнозують в Україні 10-17 градусів вище нуля. Вдень очікується +20 +25 градусів.

Карта погоди на 15 червня

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 16 червня Україну знову накриє сильна спека. Температура повітря різко підскочить на 10 градусів і більше порівняно з поточними показниками.