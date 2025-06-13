Привид Ганни і дзеркала, що змінюють обличчя: містичний музей у серці Луцька

Мури шепочуть, підлога пам’ятає кроки століть, а темрява зберігає не лише тишу, а й тіні тих, хто колись тут жив

Нещасливе кохання спричинило чимало історій про привидів у Луцьку. Це й привид дівчини у замку Любарта, і легенда про містичне створіння у підземеллях "Окольного замку".

У самому серці Луцька з 2023 року запрацював новий туристичний об'єкт — підземелля. Разом із ним ожили і легенди, що раніше зберігались лише в переказах. Зараз тут створили музейний простір, який зберігає не лише історію, а й… щось більше.

Місто під містом

Працівники простору розповідають про привида Ганни Войтехової — дружини луцького столяра, яку кілька століть тому стратили на Площі Ринок за звинуваченням у подружній зраді. Її історія трагічна — вона стала жертвою забороненого кохання з польським лікарем Станіславом Хрустелем. Закоханих упіймали, і суд виніс вирок — смерть. Та якщо Хрустелю дивом вдалося втекти, Ганна прийняла свою долю. Кажуть, її душа досі не знайшла спокою: привид жінки блукає підземеллями, тихо голосить і шукає того, хто колись пообіцяв кохати її вічно. Щоб нагадати про трагічне кохання, створили голограму привида, що "оселився" в одній із кімнат.

Привид Ганни Войтехової

Це підземелля було таємним — про нього немає згадок в писемних джерелах. Його площа 170 кв.метрів наразі перетворена в сучасний інтерактивний музейний простір. Загалом у 18 кімнатах та 4 коридорах можна побачити інтерактивні експозиції: галерею рицарства, навчальний клас єзуїтів, силіконового монаха тощо. А ще — сфотографуватися у дзеркалах, які до невпізнаваності змінюють зображення.

У підземеллях ожили легенди про кохання, лицарів і привидів У Луцьку створили музей із голограмами та привидами Підземелля Луцька відкрили таємниці

Серед підземель можна побачити рухому скульптуру з силікону

Раніше "Телеграф" розповідав про Підгорецький замок на Львівщині. Тут, за легендою, ревнивий чоловік замурував свою жінку просто в стіні — так народився привид "Білої пані".