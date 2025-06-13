П'ятниця 13-го точно буде неспокійною. Українців чекає неприємний сюрприз із космосу

Упродовж п'ятниці Земля знаходитиметься під впливом геопогоди на Сонці

У п'ятницю, 13 червня, на Землі вируватиме помірна магнітна буря. Є шанс, що її сила виросте, адже потік сонячного вітру раніше прилетів на нашу планету.

CIR, а саме перехідна зона між повільними та швидкими потоками сонячного вітру, виникла раніше, аніж мала бути, і 13 червня вдарила по магнітному полю Землі, викликавши магнітну бурю класу G2 (шестибальну), тобто помірну. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Однак її сила протягом п'ятниці може вирости до класу G3 (семибальна). Якщо це відбудеться, то магнітна буря буде сильною.

"CIR подібні до міні-CME (Ред. Викидам корональної маси). Вони містять ударні хвилі та посилені магнітні поля, які добре справляються зі створенням полярних сяйв", — пояснили астросиноптики.

Варто нагадати, що магнітна буря триває на Землі вже досить довго, за даними Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. Місцями її сила знижувалась до середньої. Однак шторм не завершувався і пізніше знову ріс до "червоного" рівня.

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