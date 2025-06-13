Три причини, чому в СРСР квартири на першому поверсі будували без балкона

"Телеграф" показав, як зараз виглядають такі будинки у Києві

В Радянському Союзі відсутність балкона на першому поверсі в старих багатоквартирних будинках не рідкість. Причина цього — радянська спадщина.

Існує кілька причин, через які в СРСР відмовлялися від балконів на першому поверсі. "Телеграф" розповість, чому так.

Хвилювалися за безпеку

В епоху "хрущовок" безпека вважалася пріоритетом. Тому відсутність балкона на 1 поверсі розглядалась як запобіжний захід від зловмисників. Вважалося, що відсутність балкона ускладнить несанкціонований доступ до квартир на першому поверсі.

"Хрущовки" у Києві будувались в часи СРСР

Пожежна безпека і евакуація

Вихід з квартири на першому поверсі через вікно вважався швидким та ефективним, тому наявність балкона на першому поверсі в цьому випадку може стати додатковою перешкодою для швидкого виходу з евакуації. З високих поверхів, навпаки, балкони залишалися зручним засобом евакуації.

Як виглядають квартири на першому поверсі без балкона

Без балкона добре

Балкони в основному будувалися для того, щоб жителі могли насолоджуватися свіжим повітрям. На першому поверсі, де вихід на вулицю був найближче, подібна потреба відпадала. Економія ресурсів і скорочення витрат на будівництво стали ключовими моментами, і балкони на перших поверхах стали надлишковими.

Типова "хрущовка" у Києві без балкона на першому поверсі

Додамо, у 1953 році до влади прийшов новий перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов, який одразу ж взявся за житлове питання. Уже в червні наступного року на Всесоюзній нараді будівельників він поклав провину за брак житла саме на архітекторів, які "розуміють архітектуру занадто естетично, як художню діяльність, а не як засіб задоволення насущних потреб радянського народу, витрачають народні гроші на нікому не потрібну красу, замість того, щоб будувати простіше, але більше". Зрештою 4 листопада 1955 року вийшла постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про усунення надмірностей у проєктуванні і будівництві", яка поклала край періоду сталінської архітектури.

Постанова "Про розвиток житлового будівництва в СРСР" 31 липня 1957 року остаточно закріпила нові принципи будівництва та архітектури. Передусім за рахунок раціоналізації житлового простору. Розробка проєктів економічного і масового житлового будівництва велася на найвищому рівні. Замість сталінок з високими стелями і великими окремими кімнатами зʼявилися хрущовки — з кухнями по 5—6 квадратних метрів, прохідними кімнатами і обʼєднаним санвузлом. Висота переважної більшості хрущовок — чотири або пʼять поверхів.

У цей період поширилася практика створення мікрорайонів. У 1956—1957 роках на Чоколівці (сьогодні це частина Соломʼянського району) на місці приватного сектора, полів і городів почали будувати перший у Києві житловий масив — Першотравневий. Перші квартали звели вже до 1959 року. Першотравневий масив забудовувався хрущовками ранніх типів — з поліпшеним плануванням і навіть деякими архітектурними прикрасами. На фото, яке ми покажемо нижче помітно, що вже за тих часів будинки зводились без балконів на першому поверсі.

Недільник на Першотравневому житловому масиві Соломʼянського району Києва, липень 1960 року.

Ще одним новим житловим масивом, який складався з хрущовок, стали Нивки у нинішньому Шевченківському районі Києва. Дуже швидко нові будинки почали "проникати" і в історичні райони в центрі Києва. Під гаслом "раціонального використання простору" їх зводили на будь-якій вільній ділянці. Так наприкінці 1950-х хрущовки зʼявилися на Печерську: між бульварами Лихачова (тепер Марії Приймаченко), Печерським (Лесі Українки), вулицею Патріса Лумумби (Іоанна Павла II), а також в районі історичної місцевості Звіринець — на вулиці Кіквідзе (тепер Михайла Бойчука) і Бастіонній.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у СРСР діти їздили в санаторії.