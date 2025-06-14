Вдень буде до +6 градусів. Коли Україну накриє аномальний холод

Сильні дощі сприятимуть похолоданню

В Україні продовжує триматись помірно тепла погода, яка вже наступного тижня буде в рази прохолоднішою. Адже в деяких областях навіть в день синоптики прогнозують до +6 градусів.

Про це свідчать дані Ventusky. Зазначається, що з 21-22 червня в більшості регіонів стовпчик термометра показуватиме від +6 до +17 градусів. Проте зауважимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Погода в Україні 21 червня

У суботу, 21 червня, більшість регіонів очікує доволі прохолодна погода з опадами. Так, на заході та півночі стовпчик термометра показуватиме від +12 до +17 градусів відповідно, а на сході та в центрі країни — до +23 градусів. Найтепліше в цей день буде на півдні країни, де повітря прогріється до +24 градусів. При цьому протягом дня північні регіони накриватимуть сильні дощі.

Погода в Україні 21 червня

Погода в Україні 21 червня

Погода в Україні 22 червня

У неділю, 22 червня, буде ще прохолодніше, адже західні та північні регіони очікує до +6 градусів вдень. У східних та центральних областях стовпчик термометра сягне позначки до +22 градусів, а на півдні — до +20 градусів. Такій прохолоді сприятимуть дощі, які накриють майже всю Україну.

Погода в Україні 22 червня

Погода в Україні 22 червня

Нагадаємо, незабаром Україну знову накриє спека, однак вона протримається недовго.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою погода буде в другій декаді червня і яким регіонам не пощастить найбільше.