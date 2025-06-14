У ці місяці українцям буде не весело. Що їх чекатиме

Це традиційно відбувається щороку

Літо 2025 року в Україні очікується теплим, але найспекотніше буде у двох місяцях, коли температура повітря перевищить норму на 1 – 2 градуси.

Літні місяці 2025 року в Україні, зокрема липень та серпень, прогнозуються теплішими за кліматичну норму, як повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух у коментарі для "УНІАН".

За її словами, найвищі температури традиційно фіксуються у липні, і цього року ситуація, ймовірно, не зміниться. У цьому місяці також варто очікувати високої активності конвективних процесів — таких як зливи, грози, шквали та град. Імовірно, вони будуть доволі часто.

Балабух зауважила, що через значний запас вологи в атмосфері та очікувану спеку, активність подібних явищ в червні також буде вищою за звичайну.

Крім того, вона прогнозує, що у серпні теж температура може перевищувати кліматичну норму на 1–2°C, хоча водночас можливий дефіцит опадів. Утім, метеорологиня зазначає, що прогнози щодо кількості опадів залишаються невизначеними, оскільки різні моделі демонструють суперечливі результати. За відомостями одного джерела, дефіцит опадів передбачається у південних та південно-східних областях, а за іншими — саме лише на півдні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких областях України буде гарна погода на вихідних.