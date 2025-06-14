"Копійчана" зарплата та без авто: що цікавого в декларації голови ВЛК на Житомирщині

Має всього одну квартиру

В Україні чимало суддів та державних посадовців можуть похвалитись великими статками і заробітками. Однак є і виключення, до прикладу, голова військово-лікарської комісії (ВЛК) Кваша Наталія.

Про це свідчить її декларація. В документі вказано, що Наталія обіймає посаду голови ВЛК у Малинській міській лікарні Малинської міської Житомирської області.

За 2024 рік голова ВЛК отримала 115 468 грн заробітної плати за роботу у Центральній лікарні Чернівецької громади та 201 790 за роботу у Малинській лікарні. Тобто в середньому її заробіток на місяць складав приблизно 26 тисяч грн.

Зарплата голови ВЛК Кваши Наталії

Окрім таких невеликих доходів, Кваша виділяється ще й тим, що має всього одну квартиру у Чернівцях площею 49,5 кв. м, яку придбала у 2019 році за 498 791. При цьому голова ВЛК немає ані збережень, ані авто чи додаткових доходів.

Нерухомість у декларації

Однак цікаво, що коли Кваша подавала щорічну декларацію у березні 2025 року вартість квартири вона не вказала, але вже через місяць переподала документ, де ціна придбаного житла зазначена. Також у декларації не вказано доходи інших членів сім'ї і невідомо чи є у голови ВЛК чоловік.

Нерухомість у декларації

Нагадаємо, знайшовся "найбідніший" суддя Полтави. Він заробляє більше 100 тисяч, але не має житла та їздить на чужій машині.

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