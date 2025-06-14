Пляжі в бур’янах та майже без людей. Як зараз виглядає легендарний окупований курорт Азовського моря (відео)

До повномасштабної війни сюди приїздило понад 100 тисяч людей

Російська окупація знищила чимало відомих літніх курортів України. Зокрема і Маріуполь, яки знаходиться на узбережжі Азовського моря.

У мережі вже з'явились свіжі кадри з цього міста. На відео видно, що пляжі потроху заростають травою, а людей не так вже і багато.

Маріуполь був окупований Росією ще у 2022 році навесні і від того часу місто не бачило нормального літнього сезону. Навіть місцеві доволі рідко ходять на пляж. На ролику видно, що в доволі спекотну літню погоду людей на узбережжі небагато. Так, є якісь розваги, але вони не зрівняються з тим, що було до 2022 року.

Маріуполь до окупації

Маріуполь до окупації

У 2021 Маріуполь прийняв понад 100 туристів за один літній сезон. А українська влада планувала нарощувати ці масштаби, створюючи додаткові курортні місця тощо. Планувалось, що у 2022 на відпочинок приїде до 150 тисяч туристів, а у 2023 — вже понад 200 тисяч. Однак повномасштабна війна внесла свої корективи.

Окрім занедбаних та порослих травою пляжів, знищенного курортного сезону, не слід забувати і про водні міни. Так, люди і досі бояться плавати у морі, хоча "влада" нічого не робить, аби зробити його безпечнішим.

Маріуполь після окупації

Нагадаємо, у мережі вже показали, у що Росія перетворила Сєдове на Донеччині. Цей курорт в окупації вже понад 10 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає легендарна Кирилівка, яку російська окупація змінює до невпізнаваності.