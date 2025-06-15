"Довбаний Шанхай". Курйозне відео з дорогами Полтави завірусилось у мережі

Відсутність розмітки викликала чимало жартів

На Полтавщині місцеві вже настільки звикли до відсутності розмітки на дорогах, що почали жартувати з цього. Одне з таких відео стало вірусним.

Курйозний ролик поширюють місцеві канали. На відео видно, що дорога у місті Полтава немає взагалі ніякої розмітки.

"Відсутність розмітки на багатьох дорогах міста натякає, що в Полтаві всі рівні", — йдеться у повідомленні.

На ролику також зазначено, що на полтавських дорогах усі рівні, ніби як перед Богом. І пішоходи, і автомобілісти, і велосипедисти "не мають ніякої" обмежувальної розмітки.

У коментарях же користувачі сприйняли це курйозне відео по-різному. Хтось просто сміявся і жартував, а хтось — нарікав на владу. Були і ті, хто порівняв дороги Полтави з Шанхаєм, де правил дорожнього руху майже не дотримуються.

Були серед коментарів і дуже дотепні: "Зазвичай розмітка — це про дорогу, а Полтава — це місто шляхів, напрямків, стежок, екстремальних трас, але точно не місто доріг".

Чому в Полтаві немає розмітки на дорогах

Ще у квітні 2025 року влада міста дала відповідь на це питання, зазначивши, що усе питання в грошах. А точніше в заощадженні фінансування. Як зазначила речниця Полтавської міськради Марина Сєрова, передає "Суспільне", у Полтаві дорожню розмітку оновлюють один раз на рік.

"Щороку на нанесення розмітки на вулицях Полтави витрачають близько 10 мільйонів гривень. Цієї суми вистачає на оновлення розмітки лише раз на рік — зазвичай наприкінці літа або на початку осені. Якщо наносити розмітку двічі на рік, бюджет доведеться збільшити до 22 мільйонів гривень", — сказала речниця.

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