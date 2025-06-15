Життя сотень людей тут обірвалося в однин день: де в Україні знайти "долину смерті"

Для Британії ті події є чорним днем в історії

В Україні є багато місць, які мають погану славу та оточені зловісною атмосферою, при цьому далеко не всі з них можна відвідати всім охочим. Один із них знаходиться біля окупованого Севастополя, куди зараз українцям дістатися дуже складно.

Йтиметься про місцевість, яка отримала назву "долина тіней" або "долина смерті". Погану славу вона здобула ще після завершення Кримської війни, коли на території півострова відбувалися запеклі бої між Російською імперією з одного боку та коаліцією Османської імперії (Туреччина), Великобританії та Франції.

Офіційно вона має менш похмуру назву — Балаклавська долина. Свою найбільш впізнавану назву об’єкт отримав від британців, які у жовтні 1854 року в цьому місці практично втратили підрозділ кінноти "Легку бригаду".

Тоді через плутанину в командуванні 670 вершників, озброївшись лише списами та шаблями, рвонули в атаку на укріплену російську артилерійську позицію, що обернулося катастрофою і втратою 278 осіб убитими та пораненими. Хоча авторитет королівської кавалерії після цього лише зріс, проте офіцери після цього загрузли в черзі взаємних звинувачень. Саму бригаду пізніше відновили.

Втім, це була єдина суттєва перемога росіян на півострові під час Кримської війни, яка завершилася підписанням невигідного для Росії договору.

Гарматні ядра на дорозі після битви Фото Роджера Фентона.

Любителі нічних страшилок і люди зі слабкими нервами говорять про те, що в долині панує "гнітюча і важка атмосфера", а ночами нібито чути "моторошні стогони" і видно "жахливі тіні".

Нині там ростуть виноградники

На місці битви знаходився меморіал

Долина смерті на карті

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