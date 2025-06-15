Сім’я має мільйонні доходи, але отримує понад 50 тисяч грн допомоги: як це вдалося звичайній українській судді

Суддя отримувала зарплату у двох країнах

Сім’я судді районного суду Білої Церкви Ганна Рижко має мільйонні прибутки, але все одно отримує субсидію та державну допомогу. При цьому допомогу їй сплачує не лише уряд України, а й уряд Нідерландів.

Про це йдеться у декларації Рижко за 2024 рік, оприлюдненій на сайті НАЗК. До повномасштабної війни вона проживала в населеному пункті Мангуш, що неподалік Маріуполя. Тепер вона переїхала до Білої Церкви, де орендує квартиру.

Сім’я володіє двома автомобілями: старенькою "дев’яткою" та мікроавтобусом Mercedes Vito 115 CDI.

За даними suddi.spilnota, ВРП ухвалила рішення про внесення подань президенту про призначення Рижко у червні 2024 року. Враховуючи, що вона отримала 360 тисяч гривень, працюючи на посаді судді, її зарплата в середньому повинна становити близько 60 тисяч гривень.

Проте минулого року основним джерелом доходів для її сім’ї були компанії у Нідерландах. Зокрема вона та її чоловік Ігор Мурзов отримали від виробника дерев’яних виробів Deli Home Timber Productions 226 тисяч та 1,26 млн гривень відповідно. Крім того, рекрутингова компанія Raaak Personeel виплатила їм за рік 687 та 323 тисячі гривень відповідно.

У сім’ї є троє дітей, а тому Рижко одержує відповідну допомогу від держави. При цьому старша дочка Анастасія вже повнолітня, оскільки працює у MacDonald’s у Нідерландах.

Від України за рік вона отримала:

860 гривень за досягнення дитиною трирічного віку;

17 тисяч грн допомоги з догляду за дітьми;

11,6 тисяч грн субсидії;

4200 грн. у вигляді разової допомоги на похорон;

3000 гривень зимової підтримки;

253 гривні національного кешбеку.

Суддя також отримувала виплати допомоги на дітей у Нідерландах. Суми за рік там виглядають значно контрастнішими — 446 тисяч гривень щомісячної допомоги та 184 тисячі щоквартальної. Тобто в середньому за місяць королівство виплачувало Рижко 52 тисячі гривень, що значно більше, ніж вона отримала соцдопомогу від України за весь рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що суддя з Києва показала майже 2 млн грн доходу, купила авто та зберігає десятки тисяч доларів.